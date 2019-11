In Wien kann man sich eigenen Punschstand mieten

Punschstände gibt es in Wien nicht nur auf den Christkindlmärkten, sondern an fast jeder Ecke. Vor Einkaufszentren, in Fußgängerzonen auf Bahnhofsvorplätzen - doch genau an diesen Orten herrscht vor allem im Advent großer Trubel. Wer in Ruhe in edlem und romantischen Ambiente mit seinen Freunden ein paar Stunden bei Punsch und Glühwein verbringen möchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu.