Lieferservice startet Charity-Aktion

Die Grundidee der Aktion „Greenweek“ ist folgende: Der Lieferservice mjam ruft von 25. bis 29. November 2019 eine Spendenwoche aus. Mit dem Gutscheincode „GREENWEEK“ können die Kunden in ganz Österreich für den guten Zweck bei über 2.500 Restaurants in Österreich bestellen. Denn mjam zahlt für jede dieser Bestellungen via App oder mjam Homepage mit dem eingegebenen Aktionscode drei Euro in einen Spendentopf. Der Reinerlös wird schließlich am "Giving Tuesday am 3. Dezember einer in Österreich tätigen Charity-Organisation übergeben.