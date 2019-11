Zur musikalischen Weihnachtssendung mit DJ Ötzi!

Während im vergangenen Jahr die Sendung ganz im Zeichen des 200. Geburtstages des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt, „Stille Nacht, Heilige Nacht“, stand, wird heuer am Montag, dem 23. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Weihnachten in Europa“ zum zentralen Thema. An der Seite von Sonja Weissensteiner führt erstmalig DJ Ötzi durch die Sendung.