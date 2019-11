Krieg der Clubs: Wer bekommt „Tipsy Tuesday“?

Bereits beim letzten Locationwechsel gab es eine regelrechte Flut an Anfragen diverser Clubs, um Tipsy zu bekommen. Denn wer die angesagteste Adresse sein möchte, braucht auch populäre Events und vor allem mit dem stets gut besuchten Tipsy Tuesday schafft es ein Club, sich in Wien einen Namen zu machen. Das zeigt, dass Vietha als Veranstalter genau weiß, was das Wiener Publikum braucht und es gemeistert hat, mit seinem Clubbing und seinen Ideen die Szene zu überzeugen. Eine Aufgabe, die in der österreichischen Bundeshauptstadt nicht jeder schafft, denn immerhin schläft die Konkurrenz nicht.