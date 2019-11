Christkindlmärkte: Noch leistbar oder zu teuer?

Die besinnlichste Zeit im Jahr nähert sich in großen Schritten - da darf natürlich ein Besuch am Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Auch heuer werden sich die Christkindlmärkte höchstwahrscheinlich wieder über regen Besuch freuen. Weihnachtliche Musik sowie der Duft nach Lebkuchen und Glühwein lassen so manches Herz höher schlagen. Allerdings ist das Vergnügen nicht ganz so preisgünstig - rund 22 Euro geben die Besucher im Schnitt aus. Wir wollen die Meinung unserer Leser dazu hören: Sind Sie ein leidenschaftlicher Christkindlmarkt-Besucher oder ist Ihnen der Besuch mittlerweile zu teuer? Welche Christkindlmärkte besuchen Sie am liebsten? Diskutieren Sie gern mit unserer Community darüber!