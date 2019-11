Mit der „Krone“ Tickets für „Heidi“ gewinnen!

Ohne in ein Emmentaler Bauernidyll abzugleiten, sondern vor dem Hintergrund der sozialen Veränderungen Mitte des 19. Jahrhunderts, fängt das Musical das Leben und die Freiheit in den Schweizer Alpen ein und entführt jungen und ältere Zuschauer in eine bewegende Welt, in der Freundschaft und Vertrauen über allem stehen. Johanna Spyris Geschichte von „Heidi“ wurde in über 50 Ländern veröffentlicht, war Stoff unzähliger TV-Serien und Kinofilme und ist das mit Abstand erfolgreichste Buch der Schweiz.