Eine Million Liegestütze für den guten Zweck

Es gibt eine Vielzahl an Challenges auf YouTube. Dass man diese auch für einen guten Zweck nutzen kann, hat auch Fitnessprofi, YouTuber und Blogger Sascha Huber erkannt. Vor wenigen Tagen hat er die #1millionliegestützechallenge im Netz gestartet. In dieser ruft er seine Fans auf, gemeinsam mit ihm eine Million Liegestütze zu machen. Die Motivation hinter der sportlichen Betätigung? Pro gemachtem Liegestütz spendet der YouTube-Star einen Cent an UNICEF Österreich.