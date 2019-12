Dieser Schmuck kommt in Österreich an den Baum

Die Tradition des Christbaums - so wie wir ihn kennen - geht ins 18. Jahrhundert zurück. Johann Wolfgang von Goethe berichtet in „Die Leiden des jungen Werthers“ von einem „aufgeputzten Baum“ mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewann der Christbaum immer mehr an Bedeutung. Als Baumbehang diente damals, was die Menschen zuhause hatten: Bemalte Eier, Früchte, Lebkuchen, Tannenzapfen, Bienenwachskerzen und Kinderspielzeug. Die erste Christbaumkugel wurde 1830 geblasen und sollte an die Früchte des Baumes der Erkenntnis aus dem Paradies erinnern. Später kamen Kugeln aus Metall, Schmuck aus Textilien und feinen Gold- oder Silberfäden zum Einsatz. Lametta wurde 1878 in Nürnberg erfunden.