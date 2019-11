Tipps: Punsch abseits der großen Weihnachtsmärkte

Wem es draußen zu ungemütlich wird, dem kann ich den ruhigen Innenhof des Amerlingbeisls ans Herz legen. Hier gibt es hausgemachten Punsch unter freiem Sternenhimmel. Mein zweiter Tipp? Der WIRR-Punschstand am Brunnenmarkt. Jedes Rezept wird von den Kellnern mit ganz viel Liebe selbst kreiert und zubereitet - bio natürlich. Last but not least: Der „Dachboden“ im 25hours Hotel zählt nicht nur zu den beliebtesten Instagram-Spots, sondern überzeugt zur Weihnachtszeit auch mit Punsch und Ausblick.“