Therapieschwein nimmt Passagieren die Flugangst

Menschen leiden nicht nur an der neuen „Flugscham“, sondern vor allem an Flugangst. Die Reise zum wohlverdienten Urlaub weit weg von zuhause ist für viele eine einzige Tortur. Der Gedanke an ein Flugzeug sorgt bereits für Schweißausbrüche. Genau dann kommt LiLou ins Spiel. Dieses putzige Hausschwein ist nämlich ein ausgebildetes Therapietier, das ihren Dienst am Flughafen in San Francisco versieht und die Passagiere von ihrer Flugangst ablenkt. Sie ist Teil des Kollektivs Wag Brigade, dem auch zahlreiche Hunde angehören.