„Der König der Löwen“ brüllt jetzt zu Hause

Nach dem Remake von „Aladdin“ war es nur eine Frage der Zeit, bis Disney sich an den ganz großen Klassiker aus ihrer Zeichentrickschmiede traut. Mit „Der König der Löwen“ brachen sie im Jahre 1994 nicht nur Kinorekorde, sondern heimsten auch zahlreiche Preise ein. Der Soundtrack von Elton John und Hans Zimmer ist heute noch weltberühmt. Um an diesen Erfolg anzuschließen, holte man mit sich mit Jon Favreau einen Regisseur, der bereits „Das Dschungelbuch“ in die Ära der Computeranimation geholt hat.