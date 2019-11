Neuer Filter lässt Gesicht operiert aussehen

Darüber, dass so simple und von den Machern eventuell gut gemeinte Tools, großen Schaden bei jungen Leuten anrichten können, hat City4U bereits ausführlich berichtet. So warnten Ärzte schon vor einiger Zeit, dass Jugendliche durch Snapchatfilter eine falsche Körperwahrnehmung bekommen. Erst kürzlich gaben Beauty-Docs an, dass die Patientinnen immer jünger werden würden, weil sie so aussehen möchten, wie ihre Lieblingsstars. Umstände, die von den sozialen Medien - allen vor Instagram, da sich das nur auf Fotos konzentriert - massiv befeuert werden.