„Krone“-Aktion: Helfen Sie uns bitte beim Helfen!

Das Ziel der großen Hilfsaktion „Funken Wärme“: Kein Mensch soll diesen Winter frieren. Dank Ihrer Spenden können wir das erreichen, indem die Caritas in ihren 36 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich mit Direktzahlungen an die Energieträger der Betroffenen hilft. Die Aktion „Funken Wärme“ macht unser Land wärmer. Gemeinsam entzünden wir einen Funken und geben ihn an Menschen wie Franziska M. weiter. Bitte helfen Sie! Für Ihre Spende danken wir herzlich und wünschen schon heute einen guten Start in die Weihnachtszeit.