Wiener zum weltbesten Pizza-Botschafter gekürt

„Die lange Vorbereitung ist in wenigen Minuten erledigt und wenn die Pizzen den Richtern des Wettbewerbs serviert werden, ist es nur der eine Moment, in dem man anfängt, darüber nachzudenken, was wohl passieren wird, obwohl man sicher das Beste gegeben hat. Große Anspannung. Und dann, bevor der Vorhang fällt, hoffe ich, zum Zeitpunkt der Vergabe den eigenen Namen zu hören ... bis es passiert“, schreibt er in seinem Posting nach dem Sieg. Die Freude ist groß, wie man auch im weiteren Text bemerkt: „Mit angehaltenem Atem betrittst du die Bühne und dein Herz schlägt wild, du kannst es fast nicht glauben ... und wenn du den Pokal hochhebst und auf das erste Podium steigst, merkst du, dass du es geschafft hast und vor allem, dass deine Pizza, deine Müdigkeit, deine Leidenschaft gewonnen haben. Es ist kein Ziel, nur ein neuer großartiger und außergewöhnlicher Start. Ich bin stolz darauf, Pizza Doc In The World gewonnen zu haben.“ Dass in dem Posting viel Freude über seinen Erfolgt steckt, liest man eindeutig heraus. Auch City4U gratuliert dem neuen Wiener Pizzaweltmeister!