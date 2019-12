Neuer Trend: Skurriles für den Christbaum

Weihnachten wurde in den letzten Jahren immer mehr amerikanisiert. Der Einfluss aus den Staaten spiegelt sich auch in den Dekoideen und im Interieurangebot des Handels wieder. Immer mehr Menschen beschmücken Ihren Baum mit bunten Accessoires, Trendtieren wie Einhörnern und Flamingos oder Bananen und sogar Essiggurken (aus Plastik - wohlgemerkt!). Zwar setzen die meisten Österreicherinnen und Österreicher noch immer auf den traditionellen Schmuck in Rot-Gold oder Blau-Silber, doch ein paar lustige Accessoires machen den Baum zum Hingucker.