Auch Österreich genießt jetzt mehr Me-Time

Goodiebox ist eine Beautybox, die von der firmeninternen Beauty-Redaktion jeden Monat sorgfältig zusammengestellt wird und für 24,95 €/Monat im Briefkasten der Mitglieder landet. Die Box enthält 5-7 Produkte im Gesamtwert von immer mindestens 75 €, davon viele in Originalgrösse von skandinavischen Hautpflegemarken, etablierten Beauty-Labels und neuen, gehypten Brands. Die Box ist zudem jederzeit kündbar. Vor 7 Jahren startete Goodiebox in Dänemark und expandierte seitdem mit grossem Erfolg in 9 europäische Märkte. Stand heute hat das Unternehmen über 100.000 zufriedene Mitglieder, eine Trustpilot-Bewertung von 4,8 / 5,0 und ist damit die bestbewertete Beautybox in Europa.