Heer schickt 49 Soldaten nach Zell am See

Die Soldaten packen in den Unwetter-Gebieten an: In Thumersbach und Bruck schickte das Heer am Dienstag 49 Kräfte. Sie machen Wasserläufe frei und beseitigten Schlamm und Geröll nach Murenabgängen hinter Häusern. Die Zusammenarbeit aller Helfer sei hervorragend.