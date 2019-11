Neue Bar eröffnet in der Wiener Innenstadt

„Gemütlich, atmosphärisch warm und zeitlos soll das KLEINOD PRUNKSTÜCK werden. Die Materialauswahl, bestehend aus Onyx-Marmor, Messing, Echtholz und Leder, ist an das KLEINOD in der Singerstrasse angelehnt. Die erleuchteten Marmortische sind das Herzstück - sozusagen die DNA - des Lokals. Für die restliche Einrichtung haben wir eine neue Formensprache gewählt. Besonders spannend ist das Raumkonzept mit den eingezogenen Galerien. Es ermöglicht den Gästen, an drei Bars eine jeweils unterschiedliche Stimmung zu erleben: Von privat, gemütlich, zurückgezogen über bewegt bis tanzend ist alles möglich“, so Schober.