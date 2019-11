Jetzt sitzt der nächste Raser ein

Den Führerschein hatte er längst verloren: In Deutschland saß er nämlich schon unter Kokain-Einfluss am Steuer. Neben dem Vorwurf der vorsätzlichen Gemeingefährdung nach Paragraf 176 StGB wird ihm auch Freiheitsentziehung vorgeworfen - im Hinblick auf seine zwei Mitfahrer, die ihn offenbar mehrmals baten, anzuhalten. Zudem muss er mit einer Reihe an Verwaltungsdelikten rechnen, heißt es von Polizeisprecherin Valerie Bachler. Derzeit ist der 22-Jährige in der Justizanstalt Puch in U-Haft.