Mit einem Gutschein liegen Sie immer richtig

Schenken kann manchmal ganz schön schwierig sein. Vor allem dann, wenn der oder die Beschenkte bereits alles haben. Geschenk-Gutscheine sind hier eine gute Alternative. Der Wertgutschein wird mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und der, bzw. die Beschenkte kann selber wählen, was er sich von dem Betrag aussucht. So vermeidet man gelangweilte Gesichter und Enttäuschungen am Weihnachtsabend.