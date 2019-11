Eindrucksvolle Blasen: Bubble-Show am Wintermarkt

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr präsentiert auch diesen November wieder Aramis Gehberger alias „Dr.Bubbles“ seine einmalige Show „Magie & Poesie der Seifenblasen“ im beheizten Zirkuszelt beim Wintermarkt am Riesenradplatz - Prater. Die Gäste erwartet eine Stunde reine Seifenblasen-Show. Mit neuen Werkzeugen, Ideen und Tricks. Diesmal wird der Wind als Thema gewählt und auch Ventilatoren eingesetzt. Die Zuseher der Show tauchen in eine magische Welt ein und werden von Dr. Bubbles verzaubert. Seifenblasen mit Rauch, Seifenblasen in Seifenblasen, Seifenblasen die mit den Händen geformt werden und unfassbar große Riesenseifenblasen werden poetisch, technisch versiert und gefühlsbetont dargeboten.