Europäische Abfallvermeidungswoche findet statt

Wien als Vorreiter

Die Vielfalt an Abfallvermeidungsmaßnahmen in Wien kann sich sehen lassen und spiegelt sich im Wiener Abfallvermeidungsprogramm wider: 54 Maßnahmen in neun Maßnahmenbündeln reichen vom Reparieren & Wiederverwenden über Lebensmittelabfallvermeidung und ökologischer Beschaffung bis zur Abfallvermeidung in Betrieben, auf Baustellen und bei Events.