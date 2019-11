Sexy Luxury-Adventkalender für Paare zu gewinnen

Selflove, Classic, Luxury

Amorelie bietet die Fassung für Erwachsene seit einigen Jahren überaus erfolgreich an. Waren die Adventkalender am Anfang noch ein Geheimtipp, so sind sie mittlerweile ziemlich schnell ausverkauft. In diesem Jahr gibt es sogar drei Varianten: Selflove für Frauen, Classic für Paare ohne Sextoy-Erfahrung sowie die Luxury-Edition für Paare mit Erfahrung. Die Kalender wurden heuer in Zusammenarbeit mit der österreichischen Designerin Marina Haermanseder designt. In jedem Stück befinden sich zusätzlich drei von ihr designte Produkte.