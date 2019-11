Wiener Künstlerin zeigt ihre „Faces of Egon“

In ihrer neuen Ausstellung „Faces of Egon“ widmet sich die Künstlerin Marie Theres Madani den Werken des österreichischen Zeichners und Malers Egon Schiele. Im Fokus steht das Selbstportrait, das die Künstlerin studiert, auseinandernimmt und wieder zusammensetzt. Erhaben, agressiv, stolz und gepeinigt zeigt sich Schiele auf der Suche nach dem Wesen der menschlichen Existenz. Diese Thematik greift Marie Theres Madani auf und interpretiert das Dargestellte auf gänzlich neue Weise. Den wohlbekannten Stil als Vorlage, entstehen großformatige abstrahierte Bilder, die Altes und Neues verbinden. Die Künsterlin spielt dabei mit Alteration und Gegensätzen und inszeniert ein Zusammenspiel zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.