Schnee: Wirte am Katschberg steigen auf Skidoo um

Juniorchef: „Wir haben eine Woche Ausnahmezustand“

Die Katschbergstraße musste mittlerweile auch auf Salzburger Seite vorübergehend wegen des Föhnsturms am Freitagnachmittag gesperrt werden. Florian Kerschhaggl, Juniorchef des Alpengasthofs Bacher, kam am Freitag daher nur mehr per Skidoo nach Hause. „Ich war in Kaprun, als sich die Wetterlage verschlechtert hat. Das mit dem Skidoo ist auch nicht ungefährlich, aber was soll ich machen? Wir haben eine Woche Ausnahmezustand. Die Pizzeria bei uns hat auch schon dicht gemacht.“