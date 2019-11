NFL-Eklat! Mit Helm auf Schädel eingedroschen

Nur noch wenige Minuten sind zu spielen. Cleveland, der spätere Sieger, führt mit 20:7 (Endstand 21:7). Garrett von den Browns reißt „Opfer“ Rudolph zu Boden und verhindert so dessen Pass. Dann aber das Unglaubliche: Garrett „stiehlt“ seinem Gegner den Helm und drischt auf ihn ein. Beobachter und Experten sind fassungslos. So etwas gab‘s in der NFL noch nie.