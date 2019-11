Prediger über IS: „Bin ein Gegner“

In Syrien haben sich diese 38 Menschen dann dem IS angeschlossen. Einige sind zurückgekehrt, einige wurden getötet, von manchen hat sich jede Spur verloren. Der Prediger war auch in einem Wiener Glaubensverein tätig gewesen. Der Gutachter bescheinigte ihm eine „ausgeprägte Sympathie für den Dschihadismus“. „Ich bin ein Gegner des Islamischen Staates, das ist wissenschaftlich nicht akzeptabel“, meinte er. Er habe sich stets gegen die Ausreise nach Syrien ausgesprochen, betonte er: „Wenn jemand nicht ausgereist ist, dann wegen meiner Predigten“, war er überzeugt. Den in Graz zu 20 Jahren Haft verurteilten Prediger Mirsad O. schätze er nicht besonders: „Es gibt Unterschiede bei uns in den Glaubenssätzen.“