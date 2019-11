Gibt es böse Hunde oder nur böse Besitzer?

# “Listenhunde“

Der traurige Fall zeigt sehr gut auf, dass jede Leine zwei Enden hat und das Problem nicht immer das Ende mit dem Halsband ist. Jochen Stadler, Biologe, Autor und Hunde-Experte möchte die Emotion aus dieser Debatte herausnehmen und aufzeigen, dass es nicht darauf ankommt, zu welcher Rasse ein Hund gehört. Es kommt darauf an, wie er erzogen wird. Auch die Einteilung bestimmter Rassen in sogenannte „Listenhunde“ ist für ihn nicht nachvollziehbar. Schließlich führt der Deutsche Schäferhund die Statistik der Bisswunden an, ist aber kein „Listenhund“, Rottweiler und Pitbull jedoch schon.