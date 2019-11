„Ich hatte schon einen Banksy in der Hand“

Nur wenige wissen, dass auch Wien eine Vielfalt an Murals (Wandbemalungen) von den größten Künstlern der Welt bietet. Mein erster Stopp für Street-Art wäre der Naschmarkt. Als wir vor zehn Jahren unser Restaurant Neni aufgesperrt haben, ist mir aufgefallen, dass der Gang auf der linken Seite abends komplett beleuchtet ist, die Jalousien der Stände jedoch nur mit Vandalismus beschmiert waren. So habe ich zusammen mit der Galerie Inoperable das Projekt Shutterland ins Leben gerufen. Von großen Künstlern wie Shepard Fairy aka Obey, Local Hero Nychos oder Stinkfish findet man dort nun wunderschöne Werke. Im 7. Bezirk findet man in der Siebensterngasse oder auch in der Schadekgasse großartige Kunstwerke von Roa, der weltweit überdimensional große Tiere malt.