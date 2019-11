„Greta-Shaming“ als neuer Trend im Büro

Viele Menschen nutzen Plastikbesteck im Büro, weil man diese nach der Nutzung nicht abzuwaschen braucht, sondern einfach wegwerfen kann. Das soll sich nun - zumindest in Isarel - ändern. Hier werden in Kantinen, Büros und Cafeterias nämlich Bilder der wütenden Greta Thunberg aufgestellt. Sie soll ihnen bildlich „How dare you“ - wie bei ihrer Rede vor der UN - entgegnen und so zu einer umweltbewussteren Konsumation aufrufen.