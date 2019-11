Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der Stadt

#7. Geschmackstempel

Im Geschmackstempel, einem versteckten Lokal in einem Innenhof der Praterstraße, werden in einer kleinen Greißlerei heimische Gerichte in Tapas-Form geboten. Die Karte im Restaurant-Bereich überzeugt aktuell mit herbstlichen Gerichten und österreichischen Weinen.

Wo: 2., Praterstraße 56