Den Ski-Winterstart im Stubaital genießen!

Über 50 Zentimeter Neuschnee - Winter-Wonderland, so weit das Auge reicht. Die super Ski-Bedingungen im Stubaital ermöglichen es, optimal in den Winter zu starten. Doch wie es so am ersten Skitag der Saison ist, merkt man nach einigen Metern, dass der eigene Ski nicht mehr so funktioniert, wie man es möchte. Kein Problem: Der inkludierte Ski-Service macht Ihre Skier wieder fit. Für all jene, die nicht ihre eigenen „Bretter“ mitbringen, haben wir einen kostenlosen Leih-Ski für einen Tag inkludiert.