Wiener Barkeeper mixen heiße Cocktails im Winter

Zum zweiten Mal in Folge sorgen Ingwerer und Bacardi-Martini für heiße Cocktails in der kalten Jahreszeit. Beim Stand am Altwiener-Christkindlmarkt auf der Freyung, den Weihnachtsmärkten am Spittelberg, im Augarten und in Baden können die Besucher die besinnlichste Zeit des Jahres mit außergewöhnlichen Kreationen einläuten. Serviert werden die Ingwerer und Bacardi-Martini -Kreationen in eigens designten Tassen - und so sind die Drinks auch optisch wahre Hingucker.