Buchpreis für einen Fußballfreund

Er war gerade auf der Buch Wien, die an die 55.000 Besucher verzeichnete. „Zehn Prozent plus – ich werte das als sehr positives Signal. Das in jeder Hinsicht gut gemachte Buch wird es auch in 50 Jahren noch geben“, sagt der gebürtige St. Pöltener, der nach der Matura mit 19 in Salzburg eine Buchhandelslehre begann und seit 1986 als Enkel von Otto Müller das Familienerbe in Form der Verlagsleitung angetreten hat. Zu seinen Aktivitäten zählt auch die Mitherausgeberschaft der Monatszeitschrift „Literatur und Kritik“, für die Salzburgs Vorzeige-Autor Karl-Markus Gauß zumeist das Horizonte erweiternde Editorial liefert. Amüsantes Detail: Dieser Gauß hielt auch die Laudatio auf den jahrelangen Weggefährten.