Die Sorgen von morgen

Wenn es mir manchmal so geht, dann denke ich an Beppo, den Straßenkehrer, aus Michael Endes Kinderbuch „Momo“. Und an seinen Rat: „Siehst du, Momo, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, das kann man niemals schaffen. Und dann fängt man an, sich zu eilen und immer mehr. Und jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Man strengt sich immer mehr an, man kriegt es mit der Angst zu tun, und zum Schluss ist man völlig aus der Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Man muss an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat, und man hat gar nicht gemerkt, wie.“