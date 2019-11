Edi auf internationalen Filmpfaden

Heuer ging es aber für den Edi am Set so richtig rund: „Ich war selber überrascht, meine Agentin hatte mich zu einem Casting in Wien nominiert, für einen französischen Kriminalfilm, der sich aus einer Beziehungskrise entwickelt und in Brüssel gedreht wird. Und noch überraschter war ich, als ich den Zuschlag erhielt.“ So stand der 1967 in Salzburg geborene und hier auch als Schauspieler sozialisierte Edmund heuer mit der in Frankreich als Star gehandelten Karin Viard als Kommissar Felix Koch vor der Kamera: „Ein Beziehungsdrama im französischen Kulturinstitut, das dann durch einen Mord ausartet“, sagt Jäger, der auch für eine BBC-Produktion einen fiesen, handgreiflich werdenden Gefängnisdirektor mimt. Um schließlich in der US-Christmas-Story, die drüben heuer ausgestrahlt wird, den lieben Wiener Onkel Markus darzustellen.