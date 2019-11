Minus 20 Prozent auf das Musical „Scrooge“

Das Musical wird sowohl Erwachsene als auch Kinder mit hervorragenden DarstellerInnen, weihnachtlichen Liedern und beeindruckender Kulisse in eine berührende Märchenwelt entführen. Die Geschichte des amerikanischen Geizhales Ebenezer Scrooge, dem in der Weihnachtsnacht drei Geister erscheinen, die ihn in Vergangenheit und Zukunft mitnehmen, um ihm seine persönlichen Verfehlungen vor Auge zu führen, ist weltbekannt. Nun kommt die Inszenierung „Scrooge - Eine Weihnachtsgeschichte“ als Musical mit tollen Liedern und beeindruckender Kulisse auch zu uns.