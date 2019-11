Tausende Menschen tanzten in den Fasching

Am Montag, 11. November, pünktlich um 11:11 Uhr, begann der Fasching und damit auch die Ballsaison. Weil das Tanzen zur lustigsten Zeit des Jahres unbedingt dazugehört, luden die 25 Wiener Tanzschulen zum traditionellen und außergewöhnlichen Tanzereignis am Stephansplatz und verwandelten die Innenstadt in Österreichs größten Open-Air-Tanzsaal. Die Stimmung und die Atmosphäre sind bei der Faschingseröffnung im Herzen von Wien jedes Jahr aufs Neue mitreißend: Ein begeistertes Publikum mit Tausenden Mittänzern tanzte unter fachkundiger Anleitung der Tanzmeister der Wiener Tanzschulen die größte Quadrille der Welt, den Galopp und den traditionellen Wiener Walzer. Als süßer Gruß warteten zum Abschluss rund 6.000 frische Niemetz Schwedenbomben auf alle Teilnehmenden und Schaulustigen. Auch ein großes Krapfen-Wettessen der AIDA-Konditorei wurde zelebriert. City4U war live dabei: