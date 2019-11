Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#The Future Ball

Abfeiern wie in der Zukunft? Das verspricht der The Future Ball, der am Samstag im Hotel SO/ Vienna stattfindet. 30 Künstler sorgen für eine unvergessliche Nacht. Es gibt Shows in den Bereichen Fashion, Visuals, Performances, Light and Sound und mehr. Tickets sind auch noch an der Abendkassa erhältlich. Dresscode: All Black.

Wo: 2., Praterstrasse 1