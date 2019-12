Die coolsten Neuheiten fürs Haustier

Ob Hundepullover, Hundekissen oder Adventkalender für Tiere - viele Tierbesitzer lieben es, Ihre Haustiere zu Weihnachten zu verwöhnen. Warum auch nicht? Immerhin sind unsere Tiere oftmals die treuesten Begleiter und stehen das Jahr über in guten wie in schlechten Zeiten an unserer Seite. Wer seinen Zwei- oder Vierbeinern etwas Gutes tun möchte, wird hier fündig.