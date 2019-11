Mit Online-Handel erfolgreich an Startup-Spitze

Ein weiterer Faktor den Erfolg ihres Online-Shops ist das sogenannte Videomarketing. Dabei wurden selbstgemachte Werbevideos benutzt, um den Shop bekannter zu machen. Mit dieser Idee waren sie nah am aktuellen Zeitgeist. Denn laut einer Umfrage des Blogs HubSpot wächst das Verlangen nach Online Videos immer weiter an. Sei es auf Facebook, Instagram oder anderen sozialen Medien. Mehr als 3.000 Personen in den USA, Deutschland, Kolumbien und Mexiko wurden dazu befragt, mit dem Ergebnis: Video sind bei allen möglichen Altersklassen beliebt. Auf der anderen Seite sind Inhalte, wie PDFs, die man herunterladen und lesen kann, noch nicht einmal für 20 Prozent der Befragten interessant.