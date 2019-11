Ehrlichkeit ist bei Partnersuche Trumpf

Diplom-Psychologe Guido F. Gebauer verglich für ein Online-Partnervermittlungsportal die selbst berichtete Ehrlichkeit von Mitgliedern, die online eine Beziehung gefunden hatten. Insgesamt wurden 500 Personen befragt. 436 davon befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung nach wie vor in der Beziehung, bei 64 der Befragten wäre es zu einer Trennung gekommen. Von den 436 Befragten, deren Beziehung fortbestand, bejahten 70 Prozent die Frage nach der Ehrlichkeit auf der höchsten von unsgesamt sieben Stufen mit „sehr oft“. Von den 64 Befragten, deren Beziehung endete, wählten demgegenüber nur 52 Prozent bei der Frage nach der Ehrlichkeit die höchste Bejahungs-Stufe. Eine nur geringfügig verminderte Ehrlichkeit während der Online-Kommunikation ging in der Befragung also bereits mit einer erhöhten Trennungsrate einher.