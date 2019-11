BVB mit Kampfansage: „Wir hauen die Bayern weg!“

Dortmund musste sich in Gruppe F beim 3:2-Heimsieg gegen Inter Mailand (Valentino Lazaro kam in der 66. Minute) ordentlich ins Zeug legen, wurde am Ende aber mit einer Premiere belohnt. Erstmals gelang dem Revierklub in der Champions League nämlich ein Sieg nach 0:2-Rückstand. Die furiose Aufholjagd in der zweiten Hälfte wertete man auch als Mutmacher für den Ligagipfel am Samstag beim FC Bayern München. „Wir sind bereit für den Clasico“, sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke.