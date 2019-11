Experte für gute Drinks: Der Spirituosentester

Vor der Bar fühlt sich Erhard Ruthner, Gründer von Raise Your Spirits, wohl. Das ist sein Metier, sein Arbeitsplatz, sein Schreibtisch, wenn man so will. Genau da trifft City4U den Alkoholexperten auch an. Gerade kostet er einen Whisky, den ihm der prämierte Barchef und „Innovativster Bartender 2020“ (Falstaff) David Penker eingeschenkt hat. „Ich beurteile die Spirituosen nach Qualität, Typizität und Besonderheiten. Das geht am besten in einer Blindverkostung, bei der man nur die Kategorie kennt, wie Gin oder Whisky. Denn auch Profis können sich unbewusst positiv oder negativ durch die Marke beeinflussen lassen“, erklärt Ruthner im City4U-Gespräch.