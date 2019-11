Mit der „Krone“ zu Great Voices: Juan Diego Flórez

Gewinnspiel

Wir verlosen für diesen wunderbaren Opernabend im Wiener Konzerthaus ein spezielles VIP-Paket: Es beinhaltet zwei Karten in Topkategorie, ein vom Künstler signiertes Programmheft und zwei Gläser Sekt und belegte Brötchen an einem eigens reservierten Stehtisch in der Pause. Außerdem verlosen wir noch 4x2 normale Karten. Wenn Sie den sympathischen peruanisch-österreichischen Tenor nicht versäumen wollen, machen Sie gleich mit bei unserem Gewinnspiel und füllen das Formular aus!