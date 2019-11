Virginia Ernst setzt ein markantes Zeichen

„Starke Stimmen - Starke Frauen“ am internationalen Frauentag 2020

Bereits zum dritten Mal lädt Singer/Songwriter Virginia Ernst einige Musikkolleginnen für das Radio Wien Konzert #we are starke Stimmen - Starke Frauen auf die Bühne, um am Weltfrauentag auf die nach wie vor spürbar ungleiche Behandlung von Männern und Frauen aufmerksam. Unterstützung erhält sie von Erika Pluhar, Verena Scheitz, Schick Sisters, Gugabriel, Eva K. Anderson, Kernölamazonen, Christiana Uikiza und Simone Kopmajer. Derzeit werden Gespräche mit weiteren nationalen und internationalen Musikerinnen geführt. Das gesamte Line-up wird demnächst auf worldwomensday.com bekanntgegeben. Der Reinerlös wird an „Licht ins Dunkel“ gespendet und kommt innerhalb der Organisation frauenfördernden Projekten zugute. Geballte Frauenpower gibt es am 8. März 2020 um 19:30 Uhr in den Sofiensäle in Wien. Die Tickets sind demnächst auf oeticket.com erhältlich.