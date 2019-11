Mann hat Cannabis-Tüte 18 Jahre in der Nasenhöhle

Ein Fremdkörper in der Nase sollte eigentlich auffallen, würde man meinen. Generell sollte man vor allem nicht eigenhändig Fremdkörper in die Nase einführen. Genau das tat jedoch ein 48-jähriger Australier. Vor 18 Jahren verbrachte er einige Zeit in einem Gefängnis. Bei einem Besuch brachte ihm seine fürsorgliche Freundin Cannabis, verpackt in einem Gummiballon, mit. Um die illegale Droge in seine Zelle und an den Wachen vorbei zu bekommen, entschloss sich der Mann, das Päckchen in sein rechtes Nasenloch zu stecken.