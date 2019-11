War Polizeikontrolle bei Vespa-Rekord fingiert?

Skurrile Wendung rund um einen Vespa-Stunt-Rekord auf der Großglockner Hochalpenstraße: Die Polizei meldete nämlich massive Zweifel an der Aussage des Lenkers, Günter Schachermayr, an. Dieser hatte verkündet, am Freitag von einer Zivilstreife gestoppt worden zu sein. „Keiner der örtlich zuständigen Dienststellen ist etwas von einer Kontrolle bekannt“, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Montag. War es nun ein Fall von Amtsanmaßung oder handelte es sich gar um einen PR-Gag? Die Ermittlungen laufen.