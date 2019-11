Steirer zeigen nun Herz für die Nebenbahnen

Für den Klimaschutz setzen sich Schulkinder und Landespolitiker (siehe Artikel rechts unten) ein. Doch wenn es um Bahnstrecken geht, wird im weiten Land gerne schnell die Notbremse gezogen. In Waidhofen an der Ybbs wird die Strecke der Citybahn verkürzt, auch weil man Platz für Gewerbeflächen (!) schaffen will. Busse sollen stattdessen fahren. Aktivisten machen auch gegen die Schließung des Schweinbarther Kreuzes im Raum Wolkersdorf mobil, eine steirische Bahn könnte die Linie übernehmen.