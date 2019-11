NGO-Schiff Alan Kurdi in Italien eingetroffen

Weitere 151 Migranten in Italien gelandet

Das italienische Frachtschiff Asso Trenta, das in der Nacht auf Samstag 151 Migranten gerettet hatte, ist unterdessen am Sonntag im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. Die von Libyen abgefahrenen Menschen hatten sich an Bord von drei in Seenot geratenen Booten befunden und waren von dem Frachtschiff in internationalen Gewässern in Sicherheit gebracht worden.